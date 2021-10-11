С 11 октября владельцы пражского проездного смогут бесплатно арендовать велосипед

С 11 октября владельцы проездного Lítačkа с оплаченным долгосрочным тарифом (более месяца) смогут бесплатно брать в аренду велосипед на 15 минут четыре раза в день.

Об этом сообщил мэр Праги Зденек Гржиб. Услугу предлагают компании по прокату велосипедов Rekola и Nextbike Czech Republic. Все, что нужно сделать — это активировать проездной как минимум на один месяц и подключить Lítačka к отдельным приложениям для совместного использования данных. Инструкции можно найти здесь:

Велосипеды — полезное дополнение к транспортной системе города, особенно на средние и короткие расстояния, полагают в администрации Праги.

«На Западе аналогичные сервисы распространены в мегаполисах, поэтому я рад, что мы не сильно отстаем и запускаем аналогичный вариант здесь. Однако пока это только пилотный проект. Таким образом, вы лично принимаете решение о будущем сервиса. Лично я считаю, что интерес пражан к такому выгодному предложению по прокату велосипедов будет значительным», — сказал Гржиб.

В будущем администрация Праги оценит проект и решит, имеет ли смысл интегрировать его систему общественного транспорта на постоянной основе.

Источник: pid.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: