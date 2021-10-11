Где получить бесплатную психологическую помощь в Чехии

Переезд за границу — большое испытание. Особенно сложно в начале пути: меняется окружение, работа, привычки, декорации, язык. Со временем мы адаптируемся и, чаще всего, обретаем новый дом. Но бывает и так, что человек прожил в стране несколько лет, а трудностей меньше не стало. Если это ваш случай, не опускайте руки. Рассказываем, куда обратиться за помощью.

Чтобы пережить кризис и получить помощь в новой стране, можно присоединиться к группе психологической поддержки русскоговорящих иммигрантов. Группа организована профессиональными психологами и психотерапевтами.

Что дает группа? Раз в две недели можно бесплатно задать вопросы дежурному психологу. Раз в три недели проводятся бесплатные онлайн-встречи, на которых все участники в течение двух часов общаются и сообща ищут решение проблем.

Что происходит на встречах?

— Участники делятся тем, что происходит в жизни: печальным, радостным, интересным или полезным.

— Поддерживают друг друга — профессионально и просто по-человечески.

— Обсуждают любые вопросы, касающиеся адаптации и жизни в другой стране.

— Обсуждают новости, интересные факты и личные впечатления, касающиеся психологии и обычной жизни в разных странах.

Если самостоятельно справиться с проблемами не получается, нужно набраться смелости и попросить помощи у других. «Поделитесь тем, что вас беспокоит, и вас не оставят без внимания», — комментирует психолог Алена Пряник.

Присоединиться к группе можно по ссылке⬇

https://www.facebook.com/groups/openhelp.group/

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