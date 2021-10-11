Где получить бесплатную психологическую помощь в Чехии

Чтобы пережить кризис и получить помощь в новой стране, можно присоединиться к группе психологической поддержки русскоговорящих иммигрантов. Группа организована профессиональными психологами и психотерапевтами.
Что дает группа? Раз в две недели можно бесплатно задать вопросы дежурному психологу. Раз в три недели проводятся бесплатные онлайн-встречи, на которых все участники в течение двух часов общаются и сообща ищут решение проблем.
Что происходит на встречах?
— Участники делятся тем, что происходит в жизни: печальным, радостным, интересным или полезным.
— Поддерживают друг друга — профессионально и просто по-человечески.
— Обсуждают любые вопросы, касающиеся адаптации и жизни в другой стране.
— Обсуждают новости, интересные факты и личные впечатления, касающиеся психологии и обычной жизни в разных странах.
Если самостоятельно справиться с проблемами не получается, нужно набраться смелости и попросить помощи у других. «Поделитесь тем, что вас беспокоит, и вас не оставят без внимания», — комментирует психолог Алена Пряник.
Присоединиться к группе можно по ссылке⬇
https://www.facebook.com/groups/openhelp.group/
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