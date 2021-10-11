В Чехии в результате нападения шесть человек получили ножевые ранения

«Сообщение о нападении поступило после 19:00. В настоящее время на месте работает следственная группа, которая держит ситуацию под контролем», — сказал пресс-секретарь полиции Давид Халупка.
На место происшествия выехали три бригады спасателей, три бригады медиков, представители полиции и вылетел вертолет. «У нас было шесть пациентов. Пятеро из них получили серьезные порезы, колотые и режущие травмы. Мы не можем предоставить более подробную информацию», — сказали представители службы спасателей
Служба скорой помощи доставила пациентов в несколько больниц Брно.
Более подробную информацию сотрудники полиции пока не публикуют, расследование только начинается, добавил собеседник агентства.
Источник: novinky.cz
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