В Чехии в результате нападения шесть человек получили ножевые ранения

Вечером 11 октября в доме в Тишнове недалеко от Брно мужчина тяжело ранил шесть человек. Спасатели оказали помощь шести пациентам, пятеро из которых получили серьезные травмы, сообщила пресс-секретарь службы спасения Михаэла Боттова. Нападавший был задержан полицией.

«Сообщение о нападении поступило после 19:00. В настоящее время на месте работает следственная группа, которая держит ситуацию под контролем», — сказал пресс-секретарь полиции Давид Халупка.

На место происшествия выехали три бригады спасателей, три бригады медиков, представители полиции и вылетел вертолет. «У нас было шесть пациентов. Пятеро из них получили серьезные порезы, колотые и режущие травмы. Мы не можем предоставить более подробную информацию», — сказали представители службы спасателей

Служба скорой помощи доставила пациентов в несколько больниц Брно.

Более подробную информацию сотрудники полиции пока не публикуют, расследование только начинается, добавил собеседник агентства.

Источник: novinky.cz

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