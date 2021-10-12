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Рождественские ярмарки в Праге в этом году откроются 27 ноября

Рождественские ярмарки в Праге в этом году откроются 27 ноября

420on.cz 651
После прошлогоднего перерыва, вызванного пандемией коронавируса, в этом году традиционные рождественские ярмарки снова пройдут на Вацлавской площади и Староместской площади в Праге. Компания-организатор Taiko согласовала это решение с мэрией Праги. Сейчас Taiko выбирает ёлку, которая будет установлена на площади.
Рождественские ярмарки в Праге в этом году откроются 27 ноября

«Мы рады, что можем снова предложить пражским жителям и гостям мегаполиса традиционные празднования Адвента в центре Праги, тем самым способствуя возрождению туризма в столице», — сказал Либор Вотруба, председатель правления Taiko.

В прошлом году рынки на больших площадях в Праге не работали из-за пандемии, в некоторых районах города было всего несколько киосков с закусками. Однако из-за постановлений правительства было запрещено употреблять еду и напитки на месте.

И в этом году коронавирус может повлиять на традиционное проведение рождественских ярмарок в чешской столице, но пока неясно, как и в какой степени.

«На данный момент мы подбираем подходящую елку, которая больше всего подчеркнет атмосферу Рождества в центре мегаполиса. Также мы связываемся с продавцами», — добавил Вотруба.

Елка должна загореться на Староместской площади 27 ноября. Рынки, которые продлятся до 6 января 2022 года, должны открыться в тот же день.

Источник: idnes.cz

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Темы
Рождество Рождественские рынки Рождество в Праге Чехия
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