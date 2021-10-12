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Найдена восьмилетняя девочка, которая потерялась в лесу

Найдена восьмилетняя девочка, которая потерялась в лесу

420on.cz 477
Пропавшая восьмилетняя немецкая девочка была найдена недалеко от города Ческа Кубице во вторник днем. Изданию Právo это подтвердили два источника, а позже и пресс-секретарь полиции Павла Бурешова.
Найдена восьмилетняя девочка, которая потерялась в лесу

По предварительной информации, с девочкой все в порядке. Она провела в лесу две ночи. О здоровье ребенка теперь позаботятся медицинские работники.

Спасатели из Чехии и Германии с 10 октября искали восьмилетнюю девочку, которая заблудилась в лесу в воскресенье недалеко от горы Черхов в Домажлице. В поиске участвовали спасательные бригады пожарных и сотрудников полиции — всего около 200 человек. В Черхове, который является самой высокой точкой чешского леса, ночью температура была около нуля. 

Маленькая девочка потерялась в лесу во время воскресной семейной поездки, где была со своими родителями, братьями и сестрами. 

Источник: novinky.cz

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