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Три человека в Чехии требуют выплатить 100 миллионов крон за проблемы со здоровьем после вакцинации

Три человека в Чехии требуют выплатить 100 миллионов крон за проблемы со здоровьем после вакцинации

420on.cz 129
​Закон позволяет подать в Минздрав заявление о выплате компенсаций в случае проблем со здоровьем, вызванных вакцинацией против covid-19. Пока такие заявления поступили от девяти человек, компенсации никто не получил. Четыре заявления были отклонены министерством, остальные находятся на рассмотрении.
Три человека в Чехии требуют выплатить 100 миллионов крон за проблемы со здоровьем после вакцинации

Размер компенсации, которую просят люди, сильно варьируется от случая к случаю. Три человека просят им выплатить 100 миллионов крон. Другие оценивают ущерб здоровью в 950 тысяч, 250 тысяч или 90 тысяч крон или из расчета 2300 крон за день нетрудоспособности.

Люди, которые не получили компенсации по решению Минздрава, имеют гарантированную законом возможность обратиться в суд. Однако, по данным ведомства, этого пока никто не сделал.

Более 8400 человек в Чешской Республике сообщили о некоторых побочных эффектах с начала вакцинации против covid-19. Чаще всего это такие проблемы, как боль в месте инъекции, усталость, головная боль, жар, озноб или боль в мышцах и суставах.

Однако вторую по величине категорию составляют неврологические проблемы, включая инсульт, паралич конечностей и лица, общие судороги или очень редкий синдром Гийена-Барре. Ранее издание Seznam Zprávy описывало историю молодого человека, который борется с этой проблемой после вакцинации от covid. Через несколько месяцев после вакцинации он может снова ходить, но еще не может вернуться к мануальному труду.

Чешское вакцинологическое общество, Министерство здравоохранения и другие эксперты отмечают, что преимущества вакцинации перевешивают риски для здоровья и что проблемы, вызванные covid-19, встречаются чаще и они хуже, чем редкие случаи побочных эффектов вакцины. Тем не менее, такие случаи есть и люди, пострадавшие от побочных эффектов вакцинации, имеют право требовать компенсации от государства.

Вакцины против Covid-19 имеют в этом отношении «привилегированное» положение, они подпадают под действие закона № 116 «О компенсации ущерба, причиненного обязательной вакцинацией». Таким образом, это единственная добровольная прививка, за которую государство может выплатить компенсацию.

Как показывают примеры людей, обратившихся за компенсацией, получить выплату от государства совсем не просто. Прежде всего, они должны доказать, что осложнения действительно были вызваны вакцинацией против covid.

«Между вакцинами и реакциями может быть только временная связь без какой-либо причинной связи. Также могут быть зарегистрированы нежелательные реакции, которые не имеют должного названия», — отмечает Государственный институт по контролю за лекарственными средствми. Минздрав до сих пор придерживается этой интерпретации.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
вакцинация прививки коронавирус Чехия Министерство здравоохранения компенсация здоровье
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