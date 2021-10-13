В Праге появятся новые трамвайные пути от Малованки до Страгова

​Проект новых трамвайных путей, ведущих из пражского района Малованки на Страгов, будет создан для Пражской транспортной компании (DPP) примерно за 14,4 миллиона крон. Проект разработают компании Pragoprojekt и SUDOP Praha.

В будущем трамваи должны ходить с улицы Bělohorská от остановки Malovanka, далее по улице Vaníčková и приезжать на автовокзал Stadion Strahov. Если город построит линию, выбранные трамвайные маршруты не пойдут дальше в сторону Бржевнова, а будут отклоняться в сторону Страгова. На маршруте запланированы две новые остановки: Koleje Strahov и кольцевая Stadion Strahov. Городу принадлежит и Страговский стадион, где и должны заканчиваться трамвайные маршруты. К концу года муниципалитет должен иметь обновленное заключение статика по поводу стадиона, после чего руководство города хочет определить дальнейшие шаги по его реконструкции.

DPP также готовит дальнейшее расширение трамвайных линий. В сентябре получено разрешение на строительство, чтобы продлить линию от Дивока Шарка до жилого массива Дедин. Строительство должно начаться в следующем году.

Кроме того, компания уже строит дополнительные трамвайные линии от Баррандова до Голине, в будущем маршрут будет продлен до Сливенце. Планируется также продлить маршруты трамваев от Модржан до Либуше и от пражского района Кобылисы до поселка Здибы.

Источник: stavebni-forum.cz

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