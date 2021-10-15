В Чехии на выставке можно будет увидеть самую большую тыкву весом 175 килограмм

Хотя осень приносит утренние туманы и хмурую погоду, это не относится к Ботаническому саду Троя. С 15 по 31 октября уличные экспонаты будут украшены разнообразными яркими яркими плодами тыквы, которые принесут позитивную энергию даже в дождливые дни. Не пропустите эту уникальную выставку, на которой будет представлен широкий спектр сортов тыкв.
Тыквенные композиции могут стать источником вдохновения для собственного осеннего декора. Выставка будет проходить с 15 по 31 октября в Ботаническом саду, расположенном в пражском районе Троя.
Подробную информацию о мероприятии можно узнать здесь
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