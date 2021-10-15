В Праге проходит выставка «Чешская архитектура от модерна до наших дней»

​Крупнейшая выставка современной архитектуры за последние 20 лет проходит до 31 октября в Манеже Пражского Града.

Выставка «Чешская архитектура от модерна до наших дней» приурочена к 150-летию со дня рождения архитектора Яна Котеры (родился 18 декабря 1871 года).На площади более 200 квадратных метров будут представлены более 500 важнейших архитектурных произведений и почти 300 архитекторов, работавших в Чехии с конца 19 века до наших дней.

«Выставка моделей и фотографий калейдоскопа архитектурных объектов в Чехии, Моравии и Силезии за последние 120 лет представляет внешний вид нашей страны в этот период. Сердце выставки — выставка работ основателя и покровителя чешской современной архитектуры Яна Котеры, 150-летие которого будет отмечаться в конце года», — говорит один из авторов выставки, архитектор Владимир Шлапета.

Источник: http://www.architectureweek.cz/

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: