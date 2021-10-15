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Полиция Чехии запретила посещать президента в больнице без согласия его лечащего врача

Полиция Чехии запретила посещать президента в больнице без согласия его лечащего врача

420on.cz 1
​Полиция не позволит посещать президента Чехии Милоша Земана в больнице без получения предварительного согласия лечащего врача. Об этом сообщила пресс-служба полиции в Twitter. Земан с 10 октября находится в пражском Центральном военном госпитале (ÚVN).
Полиция Чехии запретила посещать президента в больнице без согласия его лечащего врача

«Г-н Президент является пациентом ÚVN, и эта мера обеспечивает стандартные правила, применимые к посещениям пациентов ÚVN», — сообщило руководство больницы в Twitter.

Пресс-секретарь ÚVN Йитка Зинке заявила в четверг, что канцлер президента Вратислав Мынарж неожиданно и без ведома лечащего врача привел главу чешского парламента Радека Вондрачека в отделение интенсивной терапии, где находится Земан. По состоянию здоровья могут посещать только родственники и близкие люди, к которым Вондрачек не относится. На встрече не присутствовал ни один медицинский работник. Больница также дистанцировалась от заявлений Вондрачека о состоянии здоровья президента.

В четверг после встречи с президентом Вондрачек сообщил журналистам, что Земан может занимать пост главы государства и что он подписал решение о созыве нового состава парламента. «У меня была возможность поговорить с президентом. Он шутил, был в позитивном настроении. Конечно, он болен, поэтому находится в отделении интенсивной терапии», — сказал Вондрачек.

Администрация президента давно подвергается критике за информацию о состоянии здоровья президента. Жена президента Ивана и ее дочь Катержина выступили на брифинге в четверг. По словам супруги, президент проходит лечение, которое требует времени, ему надо набраться сил. Она охарактеризовала рассуждения о здоровье главы государства минимально как неэтичные. У журналистов не было возможности задать ей вопросы.

Председатель Сената Милош Выстрчил ранее обращался к канцлеру президента. Он хочет знать, каковы прогнозы дальнейшего развития здоровья Земана. По мнению некоторых политиков, парламенту следует подумать о том, будет ли президент лишен своих полномочий из-за неспособности занимать свой пост. Однако, по мнению некоторых конституционных юристов, такая процедура была бы преждевременной через несколько дней после начала госпитализации. Пока Выстрчил не получил ответа на свой запрос.

Как сообщил в воскресенье лечащий врач президента Заворал, причиной перевода Земана в больницу стали осложнения, сопровождающие хроническое заболевание. Заворал не сообщил СМИ точный диагноз, потому что у него не было согласия пациента.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
президент Чехия Болезни врачи Больницы здоровье Парламент ЧР выборы
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