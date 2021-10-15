В Чехии мошенники рассылают электронные письма от имени Чешской почты

По Чешской Республике распространяется волна мошеннических электронных писем, выдаваемых за сообщение Чешской почты. Мошенники пытаются убедить пользователя ввести личные данные или оплатить доставку.

В сообщениях упоминаются мошеннические сайты, не имеющие отношения к Чешской почте, сообщили в компании Check Point. Фишинговые кампании используют домены cekposta.cz и ceskaposta.serveirc.com.

Некоторые фишинговые письма пытаются заставить пользователей заплатить, иначе фиктивная посылка не будет доставлена. Имя отправителя имитирует наименование Чешской почты, однако адрес электронной почты явно не имеет к ней отношения. После нажатия на ссылку в электронном письме пользователь перенаправляется на мошенническую страницу, которая также имитирует веб-сайт платежей Чешской почты, но совсем не похож на текущий официальный веб-сайт предприятия.

«Мошенничество в отношении логистических компаний — популярная уловка киберпреступников. Например, наш отчет показывает, что DHL является вторым по частоте злоупотреблений брендом в фишинговых атаках во всем мире. Злоумышленники часто пытаются вызвать эмоции и заставить пользователя действовать быстро, не задумываясь и недооценивая риски и невнимание к деталям, в том числе языку», — сказал Павел Крейчи из Check Point.

По словам Крейчи, с приближением сезона покупок можно ожидать увеличения числа подобных случаев мошенничества. При отслеживании посылки люди должны загружать непосредственно сайт логистической компании, а не переходить по ссылкам в аналогичных электронных письмах.

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: