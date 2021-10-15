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В Чехии мошенники рассылают электронные письма от имени Чешской почты

В Чехии мошенники рассылают электронные письма от имени Чешской почты

420on.cz 1
По Чешской Республике распространяется волна мошеннических электронных писем, выдаваемых за сообщение Чешской почты. Мошенники пытаются убедить пользователя ввести личные данные или оплатить доставку.
В Чехии мошенники рассылают электронные письма от имени Чешской почты

В сообщениях упоминаются мошеннические сайты, не имеющие отношения к Чешской почте, сообщили в компании Check Point. Фишинговые кампании используют домены cekposta.cz и ceskaposta.serveirc.com. 

Некоторые фишинговые письма пытаются заставить пользователей заплатить, иначе фиктивная посылка не будет доставлена. Имя отправителя имитирует наименование Чешской почты, однако адрес электронной почты явно не имеет к ней отношения. После нажатия на ссылку в электронном письме пользователь перенаправляется на мошенническую страницу, которая также имитирует веб-сайт платежей Чешской почты, но совсем не похож на текущий официальный веб-сайт предприятия.

«Мошенничество в отношении логистических компаний — популярная уловка киберпреступников. Например, наш отчет показывает, что DHL является вторым по частоте злоупотреблений брендом в фишинговых атаках во всем мире. Злоумышленники часто пытаются вызвать эмоции и заставить пользователя действовать быстро, не задумываясь и недооценивая риски и невнимание к деталям, в том числе языку», — сказал Павел Крейчи из Check Point.

По словам Крейчи, с приближением сезона покупок можно ожидать увеличения числа подобных случаев мошенничества. При отслеживании посылки люди должны загружать непосредственно сайт логистической компании, а не переходить по ссылкам в аналогичных электронных письмах.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Чешская почта мошенничество интернет Чехия
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