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Иностранец разрисовал несколько зданий в центре Праги

Иностранец разрисовал несколько зданий в центре Праги

420on.cz 1
Иностранец разрисовал аэрозольной краской несколько зданий в центре Праги. Вандала удалось задержать благодаря съемке камер видеонаблюдения.
Иностранец разрисовал несколько зданий в центре Праги

Проходящая мимо женщина предупредила полицию о действиях злоумышленника. В четыре часа утра автомобильный патруль выехал на улицу Na Příkopě, где, согласно инструкциям оператора, задержал человека, который накануне их приезда покрасил фасад здания Komerční banka аэрозольной краской. Затем патруль обнаружил несколько свежих надписей разного размера на других близлежащих зданиях.

25-летний иностранец был задержан полицией. Тест на наличие алкоголя в крови показал 2,07 промилле.

Источник: tydenikpolicie.cz

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полиция Чехия Прага центр Праги
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