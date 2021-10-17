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Часть автомагистрали D1 закрыта из-за крупной аварии

Часть автомагистрали D1 закрыта из-за крупной аварии

420on.cz 1
​Из-за крупного ДТП с участием девяти автомобилей закрыт участок автомагистрали D1 в направлении Праги. На 144-м километре столкнулись шесть легковых автомобилей и три грузовика.
Часть автомагистрали D1 закрыта из-за крупной аварии

Авария произошла в воскресенье, 17 октября, около 8:30 в районе Высочина. Всего на 144-м километре в направлении Праги столкнулись девять автомобилей. «Из-за массового дорожно-транспортного происшествия движение по автомагистрали D1 перекрыто», — написала полиция в Twitter.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали пять человек. Помощь им оказывают спасатели, на место был вызван вертолет .

Водители могут воспользоваться съездом в направлении Осова Битышка и объехать D1 через Велке Мезиржичи.

Источник: irozhlas.cz

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Темы
полиция спасатели дтп Автомобили Чехия
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