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В Чехии пожарные спасли собаку, упавшую в бетонную шахту

В Чехии пожарные спасли собаку, упавшую в бетонную шахту

420on.cz 1
Пожарным удалось найти и спасти собаку породы бордер-колли, которую хозяин искал несколько дней. Собака упала в бетонную шахту и не могла оттуда выбраться.
В Чехии пожарные спасли собаку, упавшую в бетонную шахту

«Собака убежала во время прогулки, ее обнаружили на улице Хамерска в поселке Зубржи во Всетинском районе в открытой бетонной шахте, откуда она не могла самостоятельно выпрыгнуть», — рассказала Люцие Яворжикова, пресс-секретарь региональной пожарной службы.

Хозяин собаки искал своего питомца несколько дней, но безуспешно, поэтому решил обратиться к пожарным. В субботу бордер-колли наконец-то нашли и освободили из бетонной шахты. Собака была голодная, но не была ранена, добавила пресс-секретарь пожарной охраны.

Источник: novinky.cz

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Темы
животные пожарники Чехия
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