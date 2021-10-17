В Чехии пожарные спасли собаку, упавшую в бетонную шахту

«Собака убежала во время прогулки, ее обнаружили на улице Хамерска в поселке Зубржи во Всетинском районе в открытой бетонной шахте, откуда она не могла самостоятельно выпрыгнуть», — рассказала Люцие Яворжикова, пресс-секретарь региональной пожарной службы.
Хозяин собаки искал своего питомца несколько дней, но безуспешно, поэтому решил обратиться к пожарным. В субботу бордер-колли наконец-то нашли и освободили из бетонной шахты. Собака была голодная, но не была ранена, добавила пресс-секретарь пожарной охраны.
Источник: novinky.cz