В Праге пройдет традиционный фестиваль ремесел

​20 и 21 октября в Праге в восьмой раз пройдет традиционный фестиваль Řemesla živě a pro život!, посвященный ремеслу и его будущему.

В рамках фестиваля можно будет посетить десятки мастер-классов по керамике, лепке, ковке, отделки камнем или деревом, гравировке по стеклу или кулинарии. Можно будет попробовать себя в роли парикмахера, визажиста, косметолога, переплетчика, маляра или слесаря, а также садовника.

«В последнее время мы смогли убедиться, что ремесла не только живы, но и абсолютно необходимы для жизни. Они дают человеку чувство независимости, возможность помогать другим и строить стабильную жизнь. Портные, плотники, каменщики, сантехники, автомеханики и многие другие ремесла не только имеют золотое дно, но и страдают от значительной нехватки людей. И мы пытаемся это изменить», — указано на сайте организаторов фестиваля.

Цель мероприятия остается прежней — напрямую соприкоснуться с ремеслом, попробовать под профессиональным присмотром работать стамеской, иглой, проволокой, а также с керамической глиной, бумагой, текстилем, стеклом.

«За последний год многие из нас погрузились в секреты ремесел потому, что проводили больше времени дома, чем обычно, или нужно было просто что-то починить дома», — говорит Альберт Кубишта, директор Новоместской ратуши.

Источник: nrpraha.cz