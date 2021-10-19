В Праге 23 октября пройдет традиционный фестиваль супов

Помимо чешских супов — картофельного, чечевичного, капустного или тыквенного, гости фестиваля смогут попробовать ароматные и горячие супы из разных стран мира. На фестивале вам приготовят русский борщ, мексиканский chipotle, французский bouillabaisse, вьетнамский pho или японский ramen. Отведать можно будет известные по всему миру крем-супы. Помимо супов, гостям фестиваля предложат домашний хлеб и сладкие десерты.
Мероприятие состоится 23 октября с 10 до 18 часов по адресу: Smíchovská náplavka - Hořejší nábřeží – Praha 5. Вход бесплатный.
Источник: prazskenaplavky.cz
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