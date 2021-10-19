Новый жилой комплекс на 3500 квартир будет построен у O2 Arena в Праге 9

Об этом сообщил мэр городского округа Томаш Портлик. Будущий облик городского квартала возле O2 Arena представляет собой урбанистический этюд, подготовленный архитектором Йиржи Ржезак из архитектурной мастерской Qarta. Около 3 500 квартир, новые начальные школы и детские сады, а также учебно-технический центр должны быть построены на площади примерно в десять гектаров.
Прага 9 также подготовила опрос для своих жителей, в котором жители Высочан спрашивают, каких общественных удобств им больше всего не хватает и что может быть построено на запланированной площади Эмиля Колбена.
Прага 9 хочет купить у Howden ČKD Compressors землю площадью около трех гектаров. Администрация хочет провести переговоры с владельцами прилегающих земель, чтобы они могли следовать подготовленному городскому исследованию в отношении будущего использования этих земель. Это должно стать основой для изменения плана зонирования, что позволит реконструировать территорию с неиспользуемыми старыми заводскими зданиями. По словам мэра, Прага 9 хочет иметь решающее слово в преобразовании территории и будет напрямую управлять развитием комплекса.
Источник: ceskenoviny.cz
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