Новый жилой комплекс на 3500 квартир будет построен у O2 Arena в Праге 9

Вместо неиспользуемых производственных зданий возле O2 Arena в Праге 9 будет создан новый район. Его центром станет площадь Эмиля Колбена, здесь будут построены многоквартирные дома, школы и учебно-технический центр. Администрация Праги 9 хочет купить землю у Howden ČKD Compressors и участвовать в создании нового района.

Об этом сообщил мэр городского округа Томаш Портлик. Будущий облик городского квартала возле O2 Arena представляет собой урбанистический этюд, подготовленный архитектором Йиржи Ржезак из архитектурной мастерской Qarta. Около 3 500 квартир, новые начальные школы и детские сады, а также учебно-технический центр должны быть построены на площади примерно в десять гектаров.

Прага 9 также подготовила опрос для своих жителей, в котором жители Высочан спрашивают, каких общественных удобств им больше всего не хватает и что может быть построено на запланированной площади Эмиля Колбена.

Прага 9 хочет купить у Howden ČKD Compressors землю площадью около трех гектаров. Администрация хочет провести переговоры с владельцами прилегающих земель, чтобы они могли следовать подготовленному городскому исследованию в отношении будущего использования этих земель. Это должно стать основой для изменения плана зонирования, что позволит реконструировать территорию с неиспользуемыми старыми заводскими зданиями. По словам мэра, Прага 9 хочет иметь решающее слово в преобразовании территории и будет напрямую управлять развитием комплекса.

Источник: ceskenoviny.cz

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