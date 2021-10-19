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Пенсионеру предложили вернуть деньги за биткоины: в итоге он потерял 400 тысяч крон

Пенсионеру предложили вернуть деньги за биткоины: в итоге он потерял 400 тысяч крон

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Неизвестный мужчина позвонил 82-летнему пенсионеру из Брно и сказал, что хочет вернуть ему деньги за биткоины. Хотя пожилой мужчина не знал, что такое биткоин, из любопытства он продолжил разговор и выполнил все требования мошенника. В итоге у него было украдено почти 400 тысяч крон.
Пенсионеру предложили вернуть деньги за биткоины: в итоге он потерял 400 тысяч крон

Пенсионер по инструкции мошенника установил на свой компьютер программу, которая позволяет управлять им удаленно. Далее он также вошел в свой интернет-банкинг. Затем они договорились с неизвестным мужчиной завершить разговор и дождаться завершения транзакции.

Спустя короткое время покупатель биткоинов пропал, а пенсионеру позвонила сотрудница банка, которой показались подозрительными текущие транзакции на банковском счете и она заблокировала его. На следующий день пожилой мужчина успешно разблокировал банковский счет. Вскоре после этого повторился сценарий предыдущего дня, когда мошенник вновь связался с жертвой. Когда же через день пенсионер пошел в банк за выпиской со счета, он выяснил, что со счета исчезли почти 400 тысяч крон.

Источник: tydenikpolicie.cz

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Темы
мошенничество Чехия деньги банки интернет
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