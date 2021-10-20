Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.52
USD
21.95
RUB
0.31
UAH
0.84
Энциклопедия Карта Погода
01d 23 °C
Четыре пражских проекта победили в конкурсе «Строительство 2021 года»

Четыре пражских проекта победили в конкурсе «Строительство 2021 года»

420on.cz 1
Премию «Строительство 2021» получили десять проектов, четыре из которых находятся в чешской столице. В категории «Премия мэра» было отмечено строительство современного пешеходного моста Trojská lavka через Влтаву, который соединяет Императорский остров с пражским районом Троя.
Четыре пражских проекта победили в конкурсе «Строительство 2021 года»

Общенациональный конкурс «Строительство года» — крупнейшая конкурсная выставка архитектуры и строительства в Чешской Республике. Награждение номинантов состоялось 18 октября, на церемонии присутствовал мэр Праги Зденек Гржиб.

В этом году главными титулами «Строительство 2021» были удостоены в общей сложности десять зданий, в том числе четыре в Праге. Это реконструкция здания Bubenská 1 и здания Hybernská 1, строительство Храма Христа Спасителя и реконструкция канализационного коллектора в Либни.

Помимо основной категории были объявлены обладатели специальных призов. Пешеходный мост Trojská lavka получил премию мэра.

«Пешеходный мост представляет собой надежную стальную конструкцию, которая постоянно контролируется современными датчиками. У него есть перила с подсветкой, которые также можно опустить в случае наводнения, чтобы не создавать препятствий в потоке воды и чтобы вода не угрожала разрушению всего пешеходного моста», — сказал Зденек Гржиб.

Источник: praha.eu

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTube – первое эксклюзивное интервью на канале 420on
  • YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
строительство Чехия Прага конкурс
Читайте
по теме 
Новый мост соединит пражские районы Смихов и Подоли
19.10.2021 15:30 Экономика
Новый мост соединит пражские районы Смихов и Подоли
1
Новый жилой комплекс на 3500 квартир будет построен у O2 Arena в Праге 9
19.10.2021 12:32 Общество
Новый жилой комплекс на 3500 квартир будет построен у O2 Arena в Праге 9
1
Skanska построит 10 многоквартирных домов в пражском районе Малешице
14.10.2021 09:13 Экономика
Skanska построит 10 многоквартирных домов в пражском районе Малешице
831
В Праге появятся новые трамвайные пути от Малованки до Страгова
13.10.2021 18:25 Общество
В Праге появятся новые трамвайные пути от Малованки до Страгова
857
Последние новости:
20
октября
Правительство Чехии сохранит льготы на электроэнергию и газ в следующем году
20.10.2021 16:23 Экономика
Правительство Чехии сохранит льготы на электроэнергию и газ в следующем году
1
В Праге тушат пожар на мусоросжигательном заводе
20.10.2021 16:15 Общество
В Праге тушат пожар на мусоросжигательном заводе
1
В 2021 году памятники в Чехии посетили 3,1 миллиона человек
20.10.2021 12:39 Культура
В 2021 году памятники в Чехии посетили 3,1 миллиона человек
1
«Жижковская ночь 2021» откроется в Праге 28 октября
20.10.2021 12:00 Культура
«Жижковская ночь 2021» откроется в Праге 28 октября
1
Чешский стартап Rossum получил от инвесторов 2,2 миллиарда крон
20.10.2021 10:04 Экономика
Чешский стартап Rossum получил от инвесторов 2,2 миллиарда крон
1
19 октября в Чехии выявлено 3 246 новых случаев заболевания коронавирусом
20.10.2021 08:26 Коронавирус
19 октября в Чехии выявлено 3 246 новых случаев заболевания коронавирусом
1
19
октября
Пенсионеру предложили вернуть деньги за биткоины: в итоге он потерял 400 тысяч крон
19.10.2021 17:48 Общество
Пенсионеру предложили вернуть деньги за биткоины: в итоге он потерял 400 тысяч крон
1
Отправка денег за рубеж: как выбрать сервис и сэкономить
19.10.2021 15:29 Экономика
Отправка денег за рубеж: как выбрать сервис и сэкономить
1
Новый мост соединит пражские районы Смихов и Подоли
19.10.2021 15:30 Экономика
Новый мост соединит пражские районы Смихов и Подоли
1
Новый жилой комплекс на 3500 квартир будет построен у O2 Arena в Праге 9
19.10.2021 12:32 Общество
Новый жилой комплекс на 3500 квартир будет построен у O2 Arena в Праге 9
1


Мобильная версия