Четыре пражских проекта победили в конкурсе «Строительство 2021 года»

Общенациональный конкурс «Строительство года» — крупнейшая конкурсная выставка архитектуры и строительства в Чешской Республике. Награждение номинантов состоялось 18 октября, на церемонии присутствовал мэр Праги Зденек Гржиб.
В этом году главными титулами «Строительство 2021» были удостоены в общей сложности десять зданий, в том числе четыре в Праге. Это реконструкция здания Bubenská 1 и здания Hybernská 1, строительство Храма Христа Спасителя и реконструкция канализационного коллектора в Либни.
Помимо основной категории были объявлены обладатели специальных призов. Пешеходный мост Trojská lavka получил премию мэра.
«Пешеходный мост представляет собой надежную стальную конструкцию, которая постоянно контролируется современными датчиками. У него есть перила с подсветкой, которые также можно опустить в случае наводнения, чтобы не создавать препятствий в потоке воды и чтобы вода не угрожала разрушению всего пешеходного моста», — сказал Зденек Гржиб.
Источник: praha.eu
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате: