Четыре пражских проекта победили в конкурсе «Строительство 2021 года»

Премию «Строительство 2021» получили десять проектов, четыре из которых находятся в чешской столице. В категории «Премия мэра» было отмечено строительство современного пешеходного моста Trojská lavka через Влтаву, который соединяет Императорский остров с пражским районом Троя.

Общенациональный конкурс «Строительство года» — крупнейшая конкурсная выставка архитектуры и строительства в Чешской Республике. Награждение номинантов состоялось 18 октября, на церемонии присутствовал мэр Праги Зденек Гржиб.

В этом году главными титулами «Строительство 2021» были удостоены в общей сложности десять зданий, в том числе четыре в Праге. Это реконструкция здания Bubenská 1 и здания Hybernská 1, строительство Храма Христа Спасителя и реконструкция канализационного коллектора в Либни.

Помимо основной категории были объявлены обладатели специальных призов. Пешеходный мост Trojská lavka получил премию мэра.

«Пешеходный мост представляет собой надежную стальную конструкцию, которая постоянно контролируется современными датчиками. У него есть перила с подсветкой, которые также можно опустить в случае наводнения, чтобы не создавать препятствий в потоке воды и чтобы вода не угрожала разрушению всего пешеходного моста», — сказал Зденек Гржиб.

Источник: praha.eu

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