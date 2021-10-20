В Праге тушат пожар на мусоросжигательном заводе

​Несколько пожарных команд тушат пожар, возникший в здании мусоросжигательного завода в пражских Малешицах. Черный дым видно в соседних районах столицы. Местным жителям пожарные рекомендуют не проветривать квартиры.

Пожару присвоен третий уровень опасности. По предварительной информации, горит технологический корпус.

«Несколько команд из числа профессиональных и добровольных пожарных отправились на мусоросжигательный завод в Малешице после сообщения о возгорании. Дым можно увидеть из многих районов Праги. В здании площадью 30х40 метров загорелось оборудование», — сказал пресс-секретарь пожарных Мартин Кавка.

По его словам, технологический корпус пятиэтажный, поэтому пожарные разделили тушение пожара на несколько участков.

Возгорание, вероятно, произошло во время отделочных работ в рамках реконструкции одной из линий.

Размер ущерба пока не известен.

Источник: novinky.cz

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