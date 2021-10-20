В Праге тушат пожар на мусоросжигательном заводе

Пожару присвоен третий уровень опасности. По предварительной информации, горит технологический корпус.
«Несколько команд из числа профессиональных и добровольных пожарных отправились на мусоросжигательный завод в Малешице после сообщения о возгорании. Дым можно увидеть из многих районов Праги. В здании площадью 30х40 метров загорелось оборудование», — сказал пресс-секретарь пожарных Мартин Кавка.
По его словам, технологический корпус пятиэтажный, поэтому пожарные разделили тушение пожара на несколько участков.
Возгорание, вероятно, произошло во время отделочных работ в рамках реконструкции одной из линий.
Размер ущерба пока не известен.
Источник: novinky.cz
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