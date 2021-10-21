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В Чехии из-за сильного ветра 300 тысяч семей остались без электричества. Предупреждение метеорологов действует до 20:00.

В Чехии из-за сильного ветра 300 тысяч семей остались без электричества. Предупреждение метеорологов действует до 20:00.

420on.cz 241
​Ураган, порывы которого достигают 70 километров в час, обрушился 21 октября на Чешскую республику. В Праге предупреждение о сильном ветре действует до 20:00.
В Чехии из-за сильного ветра 300 тысяч семей остались без электричества. Предупреждение метеорологов действует до 20:00.

По словам министра промышленности Карела Гавличека, из-за аварий обесточены около 300 000 точек потребления электроэнергии ČEZ и свыше 7 000 — EG.D. Региональные власти фиксируют многочисленные падения деревьев, повреждения зданий и автомобилей. Администрация Праги не рекомендует посещать леса, закрыты пражский зоопарк и Ботанический сад.

Жители должны быть осторожны при нахождении у старых зданий, возле высоких деревьев и высоких столбов, а также при управлении автотранспортом.

Ветер также создает проблемы на железной дороге. Из-за падения деревьев на железнодорожные пути остановлено движение поездов примерно на 20-ти участках.

Из-за сильного ветра в пражском аэропорту не удалось установить посадочный трап к самолетам во второй половине дня. Поэтому пассажиры самолетов, прибывших в Прагу, должны были оставаться на своих местах и ​​не могли выйти из них. Проблема была решена около 14:00.

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
погода электричество Чехия
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