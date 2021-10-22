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Olma в Чехии изъяло из продажи молоко в пластиковых бутылках из-за контаминации

Olma в Чехии изъяло из продажи молоко в пластиковых бутылках из-за контаминации

420on.cz 935
​Из-за микробного заражения Olma изымает из магазинов свежее молоко в пластиковых бутылках со сроком годности 26-30 октября. Молоко может вызвать проблемы с пищеварением.
Olma в Чехии изъяло из продажи молоко в пластиковых бутылках из-за контаминации

«Загрязнение не является массовым, но молоко может испортиться даже при хранении в правильных условиях, поэтому мы не рекомендуем его для употребления», — заявили в компании. Испорченное молоко люди могут определить по его типичным характеристикам — у него другой вкус и запах.

Если у людей есть такое молоко дома, они могут вернуть его в магазин или отправить фотографии пластиковой бутылки в Olma с указанием срока годности.

По заявлению компании, причиной контаминации стала техническая неисправность оборудования. 

Источник: novinky.cz

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продукты магазины Чехия здоровье
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