Olma в Чехии изъяло из продажи молоко в пластиковых бутылках из-за контаминации

​Из-за микробного заражения Olma изымает из магазинов свежее молоко в пластиковых бутылках со сроком годности 26-30 октября. Молоко может вызвать проблемы с пищеварением.

«Загрязнение не является массовым, но молоко может испортиться даже при хранении в правильных условиях, поэтому мы не рекомендуем его для употребления», — заявили в компании. Испорченное молоко люди могут определить по его типичным характеристикам — у него другой вкус и запах.

Если у людей есть такое молоко дома, они могут вернуть его в магазин или отправить фотографии пластиковой бутылки в Olma с указанием срока годности.

По заявлению компании, причиной контаминации стала техническая неисправность оборудования.

Источник: novinky.cz