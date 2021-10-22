Женщина завещала Пражскому зоопарку почти 17 миллионов крон

Женщина была постоянным посетителем зоопарка, куда, по словам ее друзей, ходила избавляться от плохих мыслей.
«Вместе с подругой 50 лет мы составляли неразлучную троицу, мы были тремя родственными душами на всю жизнь. Последние два года миссис Ř. тяжело болела и так как у нее не было родственников, мы сопровождали ее до последних минут. Последние месяцы своей жизни, когда она уже знала, что ее жизнь подходит к концу, она начала думать, что делать с имуществом, которое останется здесь после нее», — написали директору зоопарка две женщины-подруги.
«Мы пишем, чтобы поблагодарить вас за то, что вы упомянули о ней, чтобы ее щедрый подарок не остался незамеченным. Если бы J. Ř. увидела это, она бы непременно была рада, что сделала доброе дело», — ответили женщины на обсуждение под оригинальным вкладом директора зоопарка.
Мирослав Бобек сообщил, что сейчас собираются предложения, как распорядится полученной суммой.
Источник: novinky.cz