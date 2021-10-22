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Женщина завещала Пражскому зоопарку почти 17 миллионов крон

Женщина завещала Пражскому зоопарку почти 17 миллионов крон

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​Постоянная посетительница J. Ř. завещала Пражскому зоопарку в общей сложности 16 769 398 крон. Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор Пражского зоопарка Мирослав Бобек. Он также опубликовал письмо подруг щедрой женщины, которые объяснили значение наследства.
Женщина завещала Пражскому зоопарку почти 17 миллионов крон

Женщина была постоянным посетителем зоопарка, куда, по словам ее друзей, ходила избавляться от плохих мыслей.

«Вместе с подругой 50 лет мы составляли неразлучную троицу, мы были тремя родственными душами на всю жизнь. Последние два года миссис Ř. тяжело болела и так как у нее не было родственников, мы сопровождали ее до последних минут. Последние месяцы своей жизни, когда она уже знала, что ее жизнь подходит к концу, она начала думать, что делать с имуществом, которое останется здесь после нее», — написали директору зоопарка две женщины-подруги.

«Мы пишем, чтобы поблагодарить вас за то, что вы упомянули о ней, чтобы ее щедрый подарок не остался незамеченным. Если бы J. Ř. увидела это, она бы непременно была рада, что сделала доброе дело», — ответили женщины на обсуждение под оригинальным вкладом директора зоопарка.

Мирослав Бобек сообщил, что сейчас собираются предложения, как распорядится полученной суммой.

Источник: novinky.cz

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Темы
зоопарк Чехия
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