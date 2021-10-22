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Пражский суд отменил самоизоляцию после возвращения из стран с высоким уровнем риска заражения

Пражский суд отменил самоизоляцию после возвращения из стран с высоким уровнем риска заражения

420on.cz 440
​С 1 ноября городской суд в Праге отменил меру Министерства здравоохранения, согласно которой люди после возвращения из стран с высоким риском заражения должны находиться в самоизоляции до получения отрицательного результата ПЦР-теста.
Пражский суд отменил самоизоляцию после возвращения из стран с высоким уровнем риска заражения

Сейчас в соответствии с действующими мерами Минздрава люди должны проходить тест не ранее 5-го и не позднее 14-го дня после приезда в Чехию из стран с высоким и очень высоким риском распространения коронавируса, а до получения результата теста находиться в самоизоляции.

Женщина обратилась в суд с требованием отменить часть меры Минздрава, заявив, что институт самоизоляции не существует в чешской правовой системе. По ее словам, самоизоляция близка к домашнему аресту, который может быть назначен только за совершение преступления. Суд указал в решении, что министерству следует дать время для корректировки меры, чтобы основные права и свободы человека не были ограничены.

«Институт самоизоляции представляет собой фундаментальное вмешательство в свободу передвижения, которая гарантируется Хартией основных прав и свобод человека, что недопустимо без надлежащей правовой основы. По этим причинам суд отложил момент отмены рассматриваемых положений до 1 ноября 2021 года», — говорится в решении.

В решении суд подтвердил, что в законе о здравоохранении, на основании которого была принята мера, нет определения самоизоляции. Введя этот институт, министерство, по мнению суда, вышло за пределы своей компетенции в принятии мер общего характера без законного разрешения.

«Нет сомнений в том, что институт самоизоляции, как он определен оспариваемой мерой защиты, представляет собой фундаментальное вмешательство в свободу передвижения, ограничивая свободу передвижения до минимально необходимого, а не на короткий период (не менее пяти дней)», — указано в решении суда.

По мнению суда, ситуация с карантином иная. Здесь действует закон и определяет их цель — изоляция инфицированного человека или здорового человека, контактировавшего с инфицированным. Однако самоизоляцию нельзя сравнивать с этими институтами, поскольку это мера пресечения, для которой не имеет значения, подвергался ли человек опасному контакту.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
туристы коронавирус Министерство здравоохранения суды
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