Новым ректором Карлового университета впервые станет женщина

Новый ректор должен вступить в должность в феврале 2022 года, на этом посту Краличкова заменит Томаша Зиму. Она победила единственного соперника в первом раунде, Михала Стелика, бывшего декана факультета искусств Карлова университета. Всего она получила 55 голосов из 69.
«Моя цель — дать нашим выпускникам знания и навыки, которые помогут им на рынке труда не только после окончания учебы, но и через десять или двадцать лет и позже», — сказала она.
49-летняя Краличкова изучала лечебное дело на медицинском факультете Карлова университета в Пльзене, где с 2011 года возглавляет кафедру гистологии и эмбриологии. С 2014 года она является проректором по учебной работе Карлова университета.
В своей предвыборной программе новоизбранный ректор сказала, что она хотела бы сосредоточить внимание, среди прочего, на усилении электронизации и оцифровки, сокращении административного бремени и более эффективном использовании средств из европейских фондов.
Она также упомянула, что хочет стремиться к модернизации информационной системы обучения и развитию экологической устойчивости в работе школы. В руководстве университета Краличкова также будет решать вопросы строительства научно-образовательного кампуса в центре Праги в районе Альбертова. Строительство обойдется около восьми миллиардов крон и будет завершено к концу 2025 года.
Источник: ct24.ceskatelevize.cz
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:
- YouTube – первое эксклюзивное интервью на канале 420on
- YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
- Telegram – короткий дайджест новостей за день
- Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
- Instagram – фото и видео новости каждый день