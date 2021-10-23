Новым ректором Карлового университета впервые станет женщина

Академический сенат избрал Милену Краличкову новым ректором Карлова университета. Ее функция пока не подтверждена президентом. Краличкова будет будет руководить старейшим и крупнейшим университетом страны до 2026 года. Впервые за 673-летнюю историю университета ректором стала женщина.

Новый ректор должен вступить в должность в феврале 2022 года, на этом посту Краличкова заменит Томаша Зиму. Она победила единственного соперника в первом раунде, Михала Стелика, бывшего декана факультета искусств Карлова университета. Всего она получила 55 голосов из 69.

«Моя цель — дать нашим выпускникам знания и навыки, которые помогут им на рынке труда не только после окончания учебы, но и через десять или двадцать лет и позже», — сказала она.

49-летняя Краличкова изучала лечебное дело на медицинском факультете Карлова университета в Пльзене, где с 2011 года возглавляет кафедру гистологии и эмбриологии. С 2014 года она является проректором по учебной работе Карлова университета.

В своей предвыборной программе новоизбранный ректор сказала, что она хотела бы сосредоточить внимание, среди прочего, на усилении электронизации и оцифровки, сокращении административного бремени и более эффективном использовании средств из европейских фондов.

Она также упомянула, что хочет стремиться к модернизации информационной системы обучения и развитию экологической устойчивости в работе школы. В руководстве университета Краличкова также будет решать вопросы строительства научно-образовательного кампуса в центре Праги в районе Альбертова. Строительство обойдется около восьми миллиардов крон и будет завершено к концу 2025 года.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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