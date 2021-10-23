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Новым ректором Карлового университета впервые станет женщина

Новым ректором Карлового университета впервые станет женщина

420on.cz 479
Академический сенат избрал Милену Краличкову новым ректором Карлова университета. Ее функция пока не подтверждена президентом. Краличкова будет будет руководить старейшим и крупнейшим университетом страны до 2026 года. Впервые за 673-летнюю историю университета ректором стала женщина.
Новым ректором Карлового университета впервые станет женщина

Новый ректор должен вступить в должность в феврале 2022 года, на этом посту Краличкова заменит Томаша Зиму. Она победила единственного соперника в первом раунде, Михала Стелика, бывшего декана факультета искусств Карлова университета. Всего она получила 55 голосов из 69.

«Моя цель — дать нашим выпускникам знания и навыки, которые помогут им на рынке труда не только после окончания учебы, но и через десять или двадцать лет и позже», — сказала она.

49-летняя Краличкова изучала лечебное дело на медицинском факультете Карлова университета в Пльзене, где с 2011 года возглавляет кафедру гистологии и эмбриологии. С 2014 года она является проректором по учебной работе Карлова университета.

В своей предвыборной программе новоизбранный ректор сказала, что она хотела бы сосредоточить внимание, среди прочего, на усилении электронизации и оцифровки, сокращении административного бремени и более эффективном использовании средств из европейских фондов.

Она также упомянула, что хочет стремиться к модернизации информационной системы обучения и развитию экологической устойчивости в работе школы. В руководстве университета Краличкова также будет решать вопросы строительства научно-образовательного кампуса в центре Праги в районе Альбертова. Строительство обойдется около восьми миллиардов крон и будет завершено к концу 2025 года.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

 

 

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Карлов университет Чехия
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