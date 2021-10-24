Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.69
USD
22.06
RUB
0.31
UAH
0.84
Энциклопедия Карта Погода
01d 12 °C
Правительство планирует усилить полномочия полиции по контролю за карантинными мерами

Правительство планирует усилить полномочия полиции по контролю за карантинными мерами

420on.cz 35
​Правительство обсудит поправку, которая регулирует полномочия государственной и муниципальной полиции в связи с эпидемией коронавируса, чтобы стражи порядка могли штрафовать нарушителей карантинных мер на месте.
Правительство планирует усилить полномочия полиции по контролю за карантинными мерами

Норма уже была отклонена Сенатом один раз, а в июне депутатам не хватило голосов, чтобы преодолеть вето верхней палаты парламента. Поправка предусматривает предоставление сотрудникам полиции право контролировать соблюдение карантинных мер как физлицами, так и компаниями, а при нарушении правил — штрафовать на месте.

Ранее парламенту не удалось принять изменения в закон, согласно которым за нарушение карантинных мер предпринимателям и компаниям грозили санкции на сумму до 3 миллионов крон. Кабмин подготовил изменения в конце 2020 года из-за кризиса с коронавирусом, однако Сенат отклонил поправки в январе, поскольку в нем отсутствовали правовые основания для наложения штрафов. Сенаторы обосновали отклонение поправки тем, что верхний предел штрафа непропорционально высок и приведет к ликвидации компаний и индивидуальных предпринимателей. 

Эпидемическая ситуация в Чехии продолжает ухудшаться. На прошлой неделе правительство приняло новые меры, в том числе обязало сотрудников ресторанов проверять сертификаты о вакцинации или наличие отрицательных тестов на коронавирус.В субботу в Чехии был зарегистрирован 2751 случай заражения COVID-19. За последние семь дней в стране умер 61 человек, инфицированный коронавирусом.

Источник: ceskenoviny.cz

Рассказать всем:
Темы
полиция законы правительство коронавирус штраф
Читайте
по теме 
Полиция Чехии расследует возможное преступление против республики в связи с заявлением Сената о здоровье президента
19.10.2021 10:19 Политика
Полиция Чехии расследует возможное преступление против республики в связи с заявлением Сената о здоровье президента
3378
Часть автомагистрали D1 закрыта из-за крупной аварии
17.10.2021 09:59 Общество
Часть автомагистрали D1 закрыта из-за крупной аварии
2957
Иностранец разрисовал несколько зданий в центре Праги
16.10.2021 15:26 Общество
Иностранец разрисовал несколько зданий в центре Праги
1956
Найдена восьмилетняя девочка, которая потерялась в лесу
12.10.2021 14:00 Общество
Найдена восьмилетняя девочка, которая потерялась в лесу
3445
Последние новости:
24
октября
Срок ожидания нового автомобиля в Чехии увеличился вдвое
24.10.2021 17:31 Экономика
Срок ожидания нового автомобиля в Чехии увеличился вдвое
1
Польша, Нидерланды и Кипр стали красными на карте для путешественников
24.10.2021 11:14 Экономика
Польша, Нидерланды и Кипр стали красными на карте для путешественников
859
23
октября
Национальную галерею в Праге 28 октября можно будет посетить бесплатно
23.10.2021 18:17 Культура
Национальную галерею в Праге 28 октября можно будет посетить бесплатно
897
Перед центрами вакцинации в Праге вновь выстроились очереди
23.10.2021 17:51 Коронавирус
Перед центрами вакцинации в Праге вновь выстроились очереди
1820
Новым ректором Карлового университета впервые станет женщина
23.10.2021 10:28 Общество
Новым ректором Карлового университета впервые станет женщина
1081
22
октября
Пражский суд отменил самоизоляцию после возвращения из стран с высоким уровнем риска заражения
22.10.2021 21:19 Общество
Пражский суд отменил самоизоляцию после возвращения из стран с высоким уровнем риска заражения
3976
Женщина завещала Пражскому зоопарку почти 17 миллионов крон
22.10.2021 14:04 Общество
Женщина завещала Пражскому зоопарку почти 17 миллионов крон
2167
ERÚ призвало бывших клиентов Bohemia Energy скорее заключить договор с новым поставщиком
22.10.2021 13:25 Экономика
ERÚ призвало бывших клиентов Bohemia Energy скорее заключить договор с новым поставщиком
816
В Праге 6 ноября состоится Гастрономический фестиваль Husobraní na Náplavce
22.10.2021 12:35 Общество
В Праге 6 ноября состоится Гастрономический фестиваль Husobraní na Náplavce
1754
Olma в Чехии изъяло из продажи молоко в пластиковых бутылках из-за контаминации
22.10.2021 10:23 Общество
Olma в Чехии изъяло из продажи молоко в пластиковых бутылках из-за контаминации
3600


Мобильная версия