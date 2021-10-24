Правительство планирует усилить полномочия полиции по контролю за карантинными мерами

​Правительство обсудит поправку, которая регулирует полномочия государственной и муниципальной полиции в связи с эпидемией коронавируса, чтобы стражи порядка могли штрафовать нарушителей карантинных мер на месте.

Норма уже была отклонена Сенатом один раз, а в июне депутатам не хватило голосов, чтобы преодолеть вето верхней палаты парламента. Поправка предусматривает предоставление сотрудникам полиции право контролировать соблюдение карантинных мер как физлицами, так и компаниями, а при нарушении правил — штрафовать на месте.

Ранее парламенту не удалось принять изменения в закон, согласно которым за нарушение карантинных мер предпринимателям и компаниям грозили санкции на сумму до 3 миллионов крон. Кабмин подготовил изменения в конце 2020 года из-за кризиса с коронавирусом, однако Сенат отклонил поправки в январе, поскольку в нем отсутствовали правовые основания для наложения штрафов. Сенаторы обосновали отклонение поправки тем, что верхний предел штрафа непропорционально высок и приведет к ликвидации компаний и индивидуальных предпринимателей.

Эпидемическая ситуация в Чехии продолжает ухудшаться. На прошлой неделе правительство приняло новые меры, в том числе обязало сотрудников ресторанов проверять сертификаты о вакцинации или наличие отрицательных тестов на коронавирус.В субботу в Чехии был зарегистрирован 2751 случай заражения COVID-19. За последние семь дней в стране умер 61 человек, инфицированный коронавирусом.

Источник: ceskenoviny.cz