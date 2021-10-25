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В чешских вузах увеличивается количество российских студентов

В чешских вузах увеличивается количество российских студентов

420on.cz 649
Молодежь проявляет большой интерес к обучению в чешских вузах. В последние годы количество студентов в целом увеличивалось, однако более быстрыми темпами растет число студентов-иностранцев, особенно россиян.
В чешских вузах увеличивается количество российских студентов

В прошлом учебном году в чешских государственных и частных школах обучалось 299 396 студентов. Из них 50 102 были иностранцами. В 2018/19 учебном году в школах Чешской Республики обучались 289 666 человек, в том числе 44 671 иностранец.

Большинство иностранных студентов используют возможность бесплатно учиться в Чешской Республике, если они записываются на обучение на чешском языке. Обучение на иностранном языке оплачивается полностью. Например, на факультете философии Карлова университета год обучения стоит 110 000 крон, а на медицинском факультете — до 350 000 крон.

Большинство студентов-иностранцев — из Словакии, в прошлом году их было 21 437 человек. Однако в последние годы резко выросло количество российских студентов в Чехии. В прошлом году их было 7 526 человек, из которых только 499 платили за обучение на иностранном языке, в 2019 году — только 6 223. При этом десять лет назад у российских студентов не было такого интереса к чешскому образованию.

Еще одна причина — репутация Чехии и Праги как места, удобного для жизни, безопасного и относительно дешевого по сравнению с другими западными городами.

«Эмиграция из России в целом растет, уезжают как правило молодые, более образованные люди. Страх перед социальным кризисом, что это небезопасное место, играет здесь гораздо большую роль — это ключевое слово, о котором говорят люди, которые рассматривают возможность уехать из России», — говорит Марек Пржихода из Института восточноевропейских исследований факультета философии Карлова университета.

Источник: novinky.cz

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Темы
Чехия студенты Карлов университет Россия иностранцы
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