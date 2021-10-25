Каждый восьмой сотрудник в Чехии на работе просматривает сайты для взрослых

Каждый восьмой сотрудник крупной компании в Чешской Республике получает доступ к контенту для взрослых с используемого для работы оборудования. Эти сайты посещают около 15% мужчин и менее 10% женщин.

Об этом свидетельствует сентябрьский опрос компании Kaspersky среди 1050 респондентов. Указанные сайты представляют потенциальную угрозу безопасности.

«Сайты с контентом для взрослых часто могут быть источником вредоносного программного обеспечения или навязчивой рекламы. Поэтому пользователям определенно не следует посещать их со своего рабочего места — с компьютера, через который они подключаются к корпоративной сети», — сказал Мирослав Коржен, генеральный менеджер Kaspersky по Восточной Европе. Сотрудники крупных компаний с численностью персонала более 250 человек из регионов Средней Чехии и Усти-над-Лабем получают доступ к большинству таких сайтов с рабочего компьютера, ноутбука, планшета или смартфона.

В настоящее время почти 58% сотрудников чешских корпораций могут работать из дома. Только половина из них имеет четкие правила и принципы безопасного поведения в Интернете, установленные работодателем. Шесть из десяти работодателей следят за тем, чтобы на личном оборудовании сотрудников, которое они использовали в рабочих целях, было установлено программное обеспечение безопасности. Только 46% используют удаленный доступ к корпоративной сети через VPN при работе дома.

Источник: ceskenoviny.cz