В Чехии полиция задержала членов ОПГ, подозреваемых в вымогательстве

Сотрудники полиции Национального центра по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) задержали семь членов украинской организованной группы в Южной Моравии, подозреваемых в вымогательстве. Шантажируя своих соотечественников, они получили не менее 2,5 миллиона крон. Основным организаторам грозит десять лет тюрьмы.

Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь NCOZ Ярослав Ибегей. Дело находится в ведении городской прокуратуры Брно.

На прошлой неделе прошла полицейская операция под кодовым названием «Бригада». Оперативники задержали четырех мужчин и трех женщин. «Согласно нашим данным, члены так называемой Луганской бригады вели преступную деятельность в Брно и Южно-Моравском крае. Они занимались в основном вымогательством граждан Украины», — сказал пресс-секретарь.

По данным полиции, жертвы должны были регулярно платить за так называемую защиту. В противном случае участники ОПГ запугивали их, угрожая нанести вред жизни, здоровью или имуществу. При обыске дома у задержанных полиция обнаружила миллионы крон наличными и огнестрельное оружие.

Из семи задержанных полиция предъявила обвинения шестерым. Четверо мужчин оказались под стражей по обвинению в участии в ОПГ и шантаже. По данным полиции, две задержанные женщины легализовали не менее 860 000 крон, предоставив свои банковские счета для денежных переводов. Их обвиняют в участии в организованной преступной группе и отмывании доходов от преступной деятельности. Еще один подозреваемый в настоящее время неизвестен, добавил Ибегей.

«Следователи NCOZ просят лиц, которые пострадали от преступной деятельности так называемой Луганской бригады (особенно в Южно-Моравском крае), или имеют какую-то информацию о преступлении, связаться с полицией», — сообщил пресс-секретарь.

Источник: ceskenoviny.cz