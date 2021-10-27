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Автомобиль BMW врезался в витрину Танцующего дома в Праге

Автомобиль BMW врезался в витрину Танцующего дома в Праге

420on.cz 1052
Вечером 26 октября на Йираскове площади в Праге столкнулись два легковых автомобиля. Один из автомобилей марки BMW разбил витрину, расположенную в здании Танцующего дома. В результате аварии никто не пострадал.
Автомобиль BMW врезался в витрину Танцующего дома в Праге

«Произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, пострадавших нет», — сообщил пресс-секретарь полиции Ян Данек.

Do Tančícího domu narazilo BMW

Фото: Pavel Jaňurek, Novinky

Do Tančícího domu narazilo BMW

Танцующий дом — офисное здание в Праге в стиле деконструктивизма, состоит из двух цилиндрических башен: нормальной и деструктивной. Танцующий дом является архитектурной метафорой танцующей пары, в шутку называется «Джинджер и Фред» в честь пары Джинджер Роджерс и Фред Астер.

Источник: novinky.cz

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Темы
авария дтп Автомобили полиция Прага Чехия
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