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Автомобиль BMW врезался в витрину Танцующего дома в Праге
Автомобиль BMW врезался в витрину Танцующего дома в Праге
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Вечером 26 октября на Йираскове площади в Праге столкнулись два легковых автомобиля. Один из автомобилей марки BMW разбил витрину, расположенную в здании Танцующего дома. В результате аварии никто не пострадал.
«Произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, пострадавших нет», — сообщил пресс-секретарь полиции Ян Данек.
Фото: Pavel Jaňurek, Novinky
Танцующий дом — офисное здание в Праге в стиле деконструктивизма, состоит из двух цилиндрических башен: нормальной и деструктивной. Танцующий дом является архитектурной метафорой танцующей пары, в шутку называется «Джинджер и Фред» в честь пары Джинджер Роджерс и Фред Астер.
Источник: novinky.cz
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