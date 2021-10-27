Полиция в Чехии устроила гонку за молодыми людьми на электросамокатах (ВИДЕО)

Молодые люди на электросамокатах ночью на большой скорости катались по улицам Праги. На требование полиции остановиться они не реагировали. Тогда полицейские стали преследовать молодых людей на автомобиле.

Одного из молодых людей на электросамокате полицейский патруль заметил, когда он двигался по встречной полосе дороги. Мужчина не ответил на призыв остановиться и на большой скорости помчался по улицам пражского района Винограды. У церкви Святой Людмилы к нему присоединились двое других молодых людей и они стали двигаться в сторону Виноградской улицы, где патруль обнаружил их перед домом № 33. Один из нарушителей, увидев патруль, оставил электросамокат и стал убегать в сторону улицы Анны Летенской, где полицейские его задержали и надели наручники.

За опасную езду, во время которой были нарушены несколько правил дорожного движения, полиция оштрафовала каждого из нарушителей на 6000 крон.

Источник: mestskapoliciepraha