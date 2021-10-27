Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.7
USD
22.15
RUB
0.32
UAH
0.84
Энциклопедия Карта Погода
50d 10 °C
Полиция в Чехии устроила гонку за молодыми людьми на электросамокатах (ВИДЕО)

Полиция в Чехии устроила гонку за молодыми людьми на электросамокатах (ВИДЕО)

420on.cz 449
Молодые люди на электросамокатах ночью на большой скорости катались по улицам Праги. На требование полиции остановиться они не реагировали. Тогда полицейские стали преследовать молодых людей на автомобиле.
Полиция в Чехии устроила гонку за молодыми людьми на электросамокатах (ВИДЕО)

Одного из молодых людей на электросамокате полицейский патруль заметил, когда он двигался по встречной полосе дороги. Мужчина не ответил на призыв остановиться и на большой скорости помчался по улицам пражского района Винограды. У церкви Святой Людмилы к нему присоединились двое других молодых людей и они стали двигаться в сторону Виноградской улицы, где патруль обнаружил их перед домом № 33. Один из нарушителей, увидев патруль, оставил электросамокат и стал убегать в сторону улицы Анны Летенской, где полицейские его задержали и надели наручники.

За опасную езду, во время которой были нарушены несколько правил дорожного движения, полиция оштрафовала каждого из нарушителей на 6000 крон.

Источник: mestskapoliciepraha

Рассказать всем:
Темы
полиция Прага преступность Чехия молодёжь штраф
Читайте
по теме 
Автомобиль BMW врезался в витрину Танцующего дома в Праге
27.10.2021 08:29 Общество
Автомобиль BMW врезался в витрину Танцующего дома в Праге
1052
Сенат Чехии одобрил закон, позволяющий за неуплату штрафов снять с машины регистрационный знак
26.10.2021 17:27 Общество
Сенат Чехии одобрил закон, позволяющий за неуплату штрафов снять с машины регистрационный знак
737
В Чехии полиция задержала членов ОПГ, подозреваемых в вымогательстве
26.10.2021 08:44 Общество
В Чехии полиция задержала членов ОПГ, подозреваемых в вымогательстве
2063
Правительство планирует усилить полномочия полиции по контролю за карантинными мерами
24.10.2021 17:18 Общество
Правительство планирует усилить полномочия полиции по контролю за карантинными мерами
2198
Последние новости:
27
октября
Чешский национальный банк выступил против ипотеки на 50 лет
27.10.2021 09:32 Экономика
Чешский национальный банк выступил против ипотеки на 50 лет
309
Автомобиль BMW врезался в витрину Танцующего дома в Праге
27.10.2021 08:29 Общество
Автомобиль BMW врезался в витрину Танцующего дома в Праге
1052
26
октября
Ветеринары в Чехии изъяли 1300 кг мяса для кебаба
26.10.2021 19:22 Экономика
Ветеринары в Чехии изъяли 1300 кг мяса для кебаба
1776
В Чехии растет рынок аренды производственных и складских помещений
26.10.2021 18:30 Экономика
В Чехии растет рынок аренды производственных и складских помещений
634
Сенат Чехии одобрил закон, позволяющий за неуплату штрафов снять с машины регистрационный знак
26.10.2021 17:27 Общество
Сенат Чехии одобрил закон, позволяющий за неуплату штрафов снять с машины регистрационный знак
737
Участок «красной» ветки пражского метро закроют на четыре дня
26.10.2021 12:58 Общество
Участок «красной» ветки пражского метро закроют на четыре дня
1736
Минздрав: коронавирус становится эпидемией для непривитых
26.10.2021 10:09 Коронавирус
Минздрав: коронавирус становится эпидемией для непривитых
2912
В Чехии полиция задержала членов ОПГ, подозреваемых в вымогательстве
26.10.2021 08:44 Общество
В Чехии полиция задержала членов ОПГ, подозреваемых в вымогательстве
2063
25
октября
Каждый восьмой сотрудник в Чехии на работе просматривает сайты для взрослых
25.10.2021 21:10 Общество
Каждый восьмой сотрудник в Чехии на работе просматривает сайты для взрослых
1344
Правительство Чехии отменило самоизоляцию для непривитых туристов
25.10.2021 18:32 Общество
Правительство Чехии отменило самоизоляцию для непривитых туристов
3446


Мобильная версия