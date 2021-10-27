В Чехии собака покусала мужчину и 11-летнего мальчика

​Полиция опубликовала видеозапись, на которой видно, как собака напала на мужчину и 11-летнего мальчика. Решается вопрос о привлечении к ответственности владельца животного.

Мальчик был доставлен в больницу, мужчина получил незначительные травмы. Видеозапись нападения можно посмотреть по ссылке. «Поскольку 58-летний владелец не обеспечил надлежащую охрану своей собаки, он подозревается в нарушении закона о защите животных. Материалы дела будут переданы в административный орган для дальнейшего расследования», — заявила пресс-секретарь полиции Ива Кормошова.

Собака, сбежавшая с территории одной из компаний, напала на мужчину и мальчика во вторник днем ​​в Частоловице. Когда полицейские прибыли на место, им пришлось применить оружие, так они они опасались нового нападения. Собаку пришлось усыпить по согласованию с владельцем.

Источник: novinky.cz

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