В Чехии собака покусала мужчину и 11-летнего мальчика

Мальчик был доставлен в больницу, мужчина получил незначительные травмы. Видеозапись нападения можно посмотреть по ссылке. «Поскольку 58-летний владелец не обеспечил надлежащую охрану своей собаки, он подозревается в нарушении закона о защите животных. Материалы дела будут переданы в административный орган для дальнейшего расследования», — заявила пресс-секретарь полиции Ива Кормошова.
Собака, сбежавшая с территории одной из компаний, напала на мужчину и мальчика во вторник днем в Частоловице. Когда полицейские прибыли на место, им пришлось применить оружие, так они они опасались нового нападения. Собаку пришлось усыпить по согласованию с владельцем.
Источник: novinky.cz
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