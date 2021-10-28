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Чехия отмечает годовщину образования независимой республики

Чехия отмечает годовщину образования независимой республики

420on.cz 1185
Сегодня, 28 октября, Чешская Республика будет отмечать День образования независимой Чехословацкой Республики (Den vzniku samostatného československého státu).
Чехия отмечает годовщину образования независимой республики

Традиционные мероприятия пройдут в пражском Виткове или у памятника первому президенту Чехословакии Томашу Гарригу Масарику. 

Однако из-за госпитализации президента Чехии Милоша Земана вручение высших государственных наград не состоится. Тем не менее, общественность узнает имена награждаемых орденом Белого льва — вечером Пражский Град опубликует список на своем сайте.

После годичного перерыва, вызванного пандемией коронавируса, в Виткове вновь состоится торжественная церемония с участием премьер-министра Андрея Бабиша и президента Сената Милоша Выстрчила. Политики в присутствии военных возложат венки к мемориалу, президента будет представлять начальник военной канцелярии президента республики Ян Каше.

Памятные мероприятия пройдут и в других местах Чешской Республики. Праздновать годовщину основания республики будут в Брно, Оломоуце и Остраве.

В полдень у Пражского Града состоится торжественная смена караула. Вечером Пражский Град будет подсвечен красками триколора.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Пражский град праздники Чехия Прага
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