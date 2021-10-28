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Чехия отметит годовщину образования независимой республики

Чехия отметит годовщину образования независимой республики

420on.cz 1
Сегодня, 28 октября, Чешская Республика будет отмечать День образования независимой Чехословацкой Республики (Den vzniku samostatného československého státu).
Чехия отметит годовщину образования независимой республики

Традиционные мероприятия пройдут в пражском Виткове или у памятника первому президенту Чехословакии Томашу Гарригу Масарику. 

Однако из-за госпитализации президента Чехии Милоша Земана вручение высших государственных наград не состоится. Тем не менее, общественность узнает имена награждаемых орденом Белого льва — вечером Пражский Град опубликует список на своем сайте.

После годичного перерыва, вызванного пандемией коронавируса, в Виткове вновь состоится торжественная церемония с участием премьер-министра Андрея Бабиша и президента Сената Милоша Выстрчила. Политики в присутствии военных возложат венки к мемориалу, президента будет представлять начальник военной канцелярии президента республики Ян Каше.

Памятные мероприятия пройдут и в других местах Чешской Республики. Праздновать годовщину основания республики будут в Брно, Оломоуце и Остраве.

В полдень у Пражского Града состоится торжественная смена караула. Вечером Пражский Град будет подсвечен красками триколора.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Пражский град праздники Чехия Прага
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