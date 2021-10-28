Метеорологи выдали предупреждение о сильном ветре

В пятницу в Чехии ожидаются сильные порывы ветра со скоростью до 70 километров в час. Ветер может нанести незначительный ущерб домам или автомобилям. Водители также должны быть осторожны, сообщает Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ).

"Сильный ветер будет наблюдаться в районах Высочина, Есеники, Бескиды и на севере Чехии. На горных хребтах на севере и северо-востоке порывы ветра могут достигать 90 км/ч. Ветер может ломать деревья и срывать крыши домов", — предупредил ČHMÚ.

Людям рекомендуется защитить окна и двери, убрать незакрепленные предметы, а также ограничить походы в горы и в особенности не выходить на горные хребты.

На прошлой неделе ураган уже прошелся по территории Чехии. Размер ущерба, по оценкам страховых компаний, превысил 100 миллионов крон. В большинстве случаев были повреждены крыши, навесы, теплицы и автомобили, на которые упали деревья и ветки. Несколько сотен тысяч домов остались без электричества.

Скорость ветра достигала 100 км/час, а на Снежке метеорологи намерили порывы до 150 км/час.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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