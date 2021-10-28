Почти все станции пражского метрополитена уже охвачены мобильным сигналом

Линия А пражского метро полностью охвачена мобильным сигналом, который теперь стал доступным и на участках между станциями метро Skalka и Depo Hostivař.

Единственным исключением на маршруте A является станция Jiřího z Poděbrad, которую в ближайшие месяцы ждет реконструкция. После реконструкции мобильная связь будет доступна и здесь.

Консорциум мобильных операторов (T-Mobile ČR, O2 ČR и Vodafone ČR) и CETIN начали покрытие метро сигналом в 2018 году после соглашения с DPP.

Помимо станции Jiřího z Poděbrad, сейчас мобильный сигнал отсутствует только на пяти станциях пражского метрополитена, а именно: Střížkov, Prosek, Letňany на линии C и Rajská zahrada и Černý most на линии B. На линии B мобильный сигнал появится до конца этого года.

Источник: novinky.cz

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