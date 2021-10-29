За ДТП бывшему депутату Европарламента грозит три года тюрьмы

​Полиция подозревает бывшего депутата Европарламента Яну Гибашкову в совершении ДТП, в результате которого были повреждены четыре припаркованных автомобиля. По данным полиции, Гибашкова управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: Blesk.cz

Следователи завершили расследование дела. Гибашкову подозревают в совершении преступления, связанного с причинением ущерба в состоянии алкогольного опьянения. Дело было передано в районную прокуратуру Праги 6, сообщила пресс-секретарь полиции Виолета Сиржишева, сообщив, что Гибашковой грозит до трех лет тюрьмы.

Женщине не было предъявлено обвинение, но дело будет рассматриваться в порядке упрощенного производства, без назначения основного судебного разбирательства. Дело должно быть передано в суд в ближайшее время.

Бывший депутат Европарламента и нынешний сотрудник МИД Яна Гибашкова в конце августа совершила ДТП на улице Белогорска в Праге в час ночи. Вместе с ней в автомобиле находился Петр Гладик, директор Департамента Ближнего Востока и Северной Африки Министерства иностранных дел. По данным полиции, тест на наличие алкоголя крови у Гибашковой и Гладика показал более более одной промилле.

Яна Гибашкова была членом Европейского парламента с 2004 по 2009 год. Она также баллотировалась в Палату депутатов, но проиграла. Она работала послом Европейского Союза в Ираке, а затем в Намибии. Сейчас он работает в Министерстве иностранных дел.

Источник: novinky.cz

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