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Жители Чехии и Словакии смогут увидеть северное сияние

Жители Чехии и Словакии смогут увидеть северное сияние

420on.cz 231
Жители Чехии и Словакии в ночь на 31 октября могут увидеть северное сияние. Лучше всего его наблюдать после наступления темноты, если будут позволять погодные условия.
Жители Чехии и Словакии смогут увидеть северное сияние

Об этом заявил астроном Петр Хоралек из Силезского университета в Опаве со ссылкой на информацию Национального управления океанических и атмосферных исследований США. 

Полярное сияние или северное сияние — это свечение верхних слоёв атмосфер планет, обладающих магнитосферой, вследствие их взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра.

«Если геомагнитная буря будет такой сильной, как предсказывают астрономы, свечение, наблюдаемое с нашей территории, будет над северным горизонтом, скорее всего, после наступления темноты. Но его можно наблюдать всю ночь », — сказал Хоралек. По его словам, пока прогноз погоды хороший.

Астроном указал, что для наблюдения необходимо найти место с хорошим видом на север и без светового загрязнения. 

По словам Хоралека, полярные сияния возникают из-за взаимодействия заряженных частиц, которые непрерывно движутся от Солнца, с молекулами и атомами воздуха в высоких слоях атмосферы Земли. Обычно они встречаются на высоте от 80 до 150 километров над поверхностью земли.

Источник: echo24.cz

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