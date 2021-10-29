Полиция в Чехии задержала иностранцев, подозреваемых в краже навигационного оборудования тракторов и комбайнов

​В состав преступной группы входили четыре человека — граждане Украины. Общий размер ущерба от краж навигационного оборудования превысил 8 миллионов крон.

Летом сотрудники полиции заметили, что резко увеличились случаи краж навигационных устройств сельскохозяйственных машин, особенно тракторов и комбайнов различных марок. Для этого подозреваемые в масках ночью отправились к зданиям, где была припаркована сельхозтехника. В основном, преступники совершали кражи в Пардубицком крае и Средней Чехии.

Четыре иностранца причастны как минимум к 14 кражам со взломом в различных сельскохозяйственных зданиях в период с августа по октябрь 2021 года. Они сумели украсть почти 80 единиц навигационного оборудования. В основном это были мониторы и антенны для GPS-навигации.

В настоящее время всем задержанным уже предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с кражей и нанесением ущерба чужому имуществу. Суд поместил обвиняемых в предварительное заключение. Им грозит лишение свободы на срок от двух до восьми лет в случае признания вины.

Источник: tydenikpolicie.cz

