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Полиция в Чехии задержала иностранцев, подозреваемых в краже навигационного оборудования тракторов и комбайнов

Полиция в Чехии задержала иностранцев, подозреваемых в краже навигационного оборудования тракторов и комбайнов

420on.cz 46
​В состав преступной группы входили четыре человека — граждане Украины. Общий размер ущерба от краж навигационного оборудования превысил 8 миллионов крон.
Полиция в Чехии задержала иностранцев, подозреваемых в краже навигационного оборудования тракторов и комбайнов

Летом сотрудники полиции заметили, что резко увеличились случаи краж навигационных устройств сельскохозяйственных машин, особенно тракторов и комбайнов различных марок. Для этого подозреваемые в масках ночью отправились к зданиям, где была припаркована сельхозтехника. В основном, преступники совершали кражи в Пардубицком крае и Средней Чехии.

Четыре иностранца причастны как минимум к 14 кражам со взломом в различных сельскохозяйственных зданиях в период с августа по октябрь 2021 года. Они сумели украсть почти 80 единиц навигационного оборудования. В основном это были мониторы и антенны для GPS-навигации.

В настоящее время всем задержанным уже предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с кражей и нанесением ущерба чужому имуществу. Суд поместил обвиняемых в предварительное заключение. Им грозит лишение свободы на срок от двух до восьми лет в случае признания вины. 

Источник:  tydenikpolicie.cz
 

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Темы
кражи Чехия полиция преступность украинцы
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