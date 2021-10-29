В Чехии произошла крупная авария с участием автомобиля скорой помощи

ДТП произошло 29 октября около села Будимержице на трассе 330 примерно в 14:30. Помощь пострадавшим оказывают помощь пять спасательных бригад и вертолеты из Праги и Градца Кралове.
По данным полиции, скорая помощь ехала с включенным маяком. Легковой автомобиль, который двигался навстречу, решил уступить дорогу скорой, однако сзади в него врезался микроавтобус и от столкновения легковую машину выбросило под скорую.
Фото: Aktu.cz
Автомобиль скорой помощи съехал с дороги и врезался в дерево. «Пассажир легкового автомобиля скончался на месте», — сообщил пресс-секретарь полиции Павел Трукса.
Пострадали оба сотрудника скорой, водитель легкого автомобиля и еще один пассажир. Водитель микроавтобуса не пострадал.
Источник: novinky.cz