В Чехии произошла крупная авария с участием автомобиля скорой помощи

Один человек погиб и шесть человек получили ранения в результате столкновения машины скорой помощи с легковым автомобилем и микроавтобусом. Авария произошла недалеко от города Нимбурк. К месту происшествия прибыли два вертолета.

ДТП произошло 29 октября около села Будимержице на трассе 330 примерно в 14:30. Помощь пострадавшим оказывают помощь пять спасательных бригад и вертолеты из Праги и Градца Кралове.

По данным полиции, скорая помощь ехала с включенным маяком. Легковой автомобиль, который двигался навстречу, решил уступить дорогу скорой, однако сзади в него врезался микроавтобус и от столкновения легковую машину выбросило под скорую.

Фото: Aktu.cz

Автомобиль скорой помощи съехал с дороги и врезался в дерево. «Пассажир легкового автомобиля скончался на месте», — сообщил пресс-секретарь полиции Павел Трукса.

Пострадали оба сотрудника скорой, водитель легкого автомобиля и еще один пассажир. Водитель микроавтобуса не пострадал.

Источник: novinky.cz