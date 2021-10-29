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В Чехии произошла крупная авария с участием автомобиля скорой помощи

В Чехии произошла крупная авария с участием автомобиля скорой помощи

420on.cz 556
Один человек погиб и шесть человек получили ранения в результате столкновения машины скорой помощи с легковым автомобилем и микроавтобусом. Авария произошла недалеко от города Нимбурк. К месту происшествия прибыли два вертолета.
В Чехии произошла крупная авария с участием автомобиля скорой помощи

ДТП произошло 29 октября около села Будимержице на трассе 330 примерно в 14:30. Помощь пострадавшим оказывают помощь пять спасательных бригад и вертолеты из Праги и Градца Кралове.

По данным полиции, скорая помощь ехала с включенным маяком. Легковой автомобиль, который двигался навстречу, решил уступить дорогу скорой, однако сзади в него врезался микроавтобус и от столкновения легковую машину выбросило под скорую. 

Havarovaná sanitkaФото: Aktu.cz

Автомобиль скорой помощи съехал с дороги и врезался в дерево. «Пассажир легкового автомобиля скончался на месте», — сообщил пресс-секретарь полиции Павел Трукса.

Při nehodě zemřela řidička osobního auta.

Пострадали оба сотрудника скорой, водитель легкого автомобиля и еще один пассажир. Водитель микроавтобуса не пострадал.

Источник: novinky.cz

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спасатели дтп полиция Чехия
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