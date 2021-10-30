Facebook заблокировал страницу чешского города Трутнов из-за «порнографии»

Facebook заблокировал официальную страницу чешского города Трутнов. Поводом послужила публикация об открытии выставки работ Франтишека Дртикола в городской галерее, на которых изображены силуэты обнаженных тел. Об этом сообщила городская администрация.

«Facebook расценил эти произведения искусства как распространение порнографии и заблокировал страницу города в социальной сети. Непонятно, как сегодня работы всемирно известного автора могут восприниматься таким образом», — заявили в администрации.

Профиль самой галереи в Facebook не заблокирован.

В администрации описали ситуацию как неприятную, заявив, что пытаются ее решить. «К сожалению, общение с Facebook очень сложное. При этом Facebook был одним из важных каналов коммуникации и источником информации для наших граждан, поэтому мы постараемся сделать его работоспособным, пока не будут исчерпаны все возможности», — сообщили в мэрии.

Не исключено, что придется полностью заново создать страницу Трутнова в Facebook. Это произойдет, если существующий профиль останется заблокированным даже по прошествии 30 дней, когда большинство страниц или профилей Facebook в аналогичной ситуации становятся доступными.

Источник: ceskenoviny.cz

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