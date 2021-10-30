Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.65
USD
22.19
RUB
0.31
UAH
0.84
Энциклопедия Карта Погода
01n 10 °C
Facebook заблокировал страницу чешского города Трутнов из-за «порнографии»

Facebook заблокировал страницу чешского города Трутнов из-за «порнографии»

420on.cz 183
Facebook заблокировал официальную страницу чешского города Трутнов. Поводом послужила публикация об открытии выставки работ Франтишека Дртикола в городской галерее, на которых изображены силуэты обнаженных тел. Об этом сообщила городская администрация.
Facebook заблокировал страницу чешского города Трутнов из-за «порнографии»

«Facebook расценил эти произведения искусства как распространение порнографии и заблокировал страницу города в социальной сети. Непонятно, как сегодня работы всемирно известного автора могут восприниматься таким образом», — заявили в администрации.

Профиль самой галереи в Facebook не заблокирован.

В администрации описали ситуацию как неприятную, заявив, что пытаются ее решить. «К сожалению, общение с Facebook очень сложное. При этом Facebook был одним из важных каналов коммуникации и источником информации для наших граждан, поэтому мы постараемся сделать его работоспособным, пока не будут исчерпаны все возможности», — сообщили в мэрии.

Не исключено, что придется полностью заново создать страницу Трутнова в Facebook. Это произойдет, если существующий профиль останется заблокированным даже по прошествии 30 дней, когда большинство страниц или профилей Facebook в аналогичной ситуации становятся доступными.

Источник: ceskenoviny.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

  • YouTube – первое эксклюзивное интервью на канале 420on
  • YouTube – чешский алфавит: произношение, фонетика, акцент
  • Telegram – короткий дайджест новостей за день
  • Facebook – обсуждение новостей и дискуссии
  • Instagram – фото и видео новости каждый день
Рассказать всем:
Темы
социальные сети Чехия
Читайте
по теме 
Мужчина пожаловался в полицию Чехии на сбой в социальной сети Facebook
06.10.2021 20:18 Общество
Мужчина пожаловался в полицию Чехии на сбой в социальной сети Facebook
1684
Facebook и другие приложения снова работают. Вероятно, отключение произошло из-за внутренней системной ошибки
05.10.2021 08:27 Общество
Facebook и другие приложения снова работают. Вероятно, отключение произошло из-за внутренней системной ошибки
1349
В Facebook глобальный сбой. У многих возникли проблемы с WhatsApp и Messenger
04.10.2021 18:27 Общество
В Facebook глобальный сбой. У многих возникли проблемы с WhatsApp и Messenger
5151
Как продвигать компанию на чешском рынке в Инстаграм: 5 типичных ошибок
13.09.2021 17:05 Общество
Как продвигать компанию на чешском рынке в Инстаграм: 5 типичных ошибок
3015
Последние новости:
30
октября
Животные в Пражском зоопарке отметили Halloween
30.10.2021 18:08 Общество
Животные в Пражском зоопарке отметили Halloween
82
С 1 ноября непривитым будет сложнее вернуться в Чехию из Дании, Исландии, Норвегии и Лихтенштейна
30.10.2021 10:11 Коронавирус
С 1 ноября непривитым будет сложнее вернуться в Чехию из Дании, Исландии, Норвегии и Лихтенштейна
763
29
октября
В Чехии произошла крупная авария с участием автомобиля скорой помощи
29.10.2021 16:17 Общество
В Чехии произошла крупная авария с участием автомобиля скорой помощи
2080
Полиция в Чехии задержала иностранцев, подозреваемых в краже навигационного оборудования тракторов и комбайнов
29.10.2021 15:40 Общество
Полиция в Чехии задержала иностранцев, подозреваемых в краже навигационного оборудования тракторов и комбайнов
1538
Жители Чехии и Словакии смогут увидеть северное сияние
29.10.2021 15:03 Общество
Жители Чехии и Словакии смогут увидеть северное сияние
6992
Страховые компании в Чехии выплатили свыше 3 миллиарда крон за ущерб от ураганов
29.10.2021 13:18 Экономика
Страховые компании в Чехии выплатили свыше 3 миллиарда крон за ущерб от ураганов
396
Через Balíkovna можно будет не только получить, но и отправить посылку
29.10.2021 13:10 Экономика
Через Balíkovna можно будет не только получить, но и отправить посылку
849
На Black Friday большинство чехов планируют покупать модную одежду и косметику
29.10.2021 10:53 Экономика
На Black Friday большинство чехов планируют покупать модную одежду и косметику
1827
За ДТП бывшему депутату Европарламента грозит три года тюрьмы
29.10.2021 10:51 Общество
За ДТП бывшему депутату Европарламента грозит три года тюрьмы
832
28
октября
Почти все станции пражского метрополитена уже охвачены мобильным сигналом
28.10.2021 19:23 Общество
Почти все станции пражского метрополитена уже охвачены мобильным сигналом
1524


Мобильная версия