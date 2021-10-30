Животные в Пражском зоопарке отметили Halloween

​Тыквы, как один из символов осени, в выходные были и в Пражском зоопарке, животные могли полакомиться ими. Для многих из них тыква стала не только лакомством, но и изюминкой дня и развлечением. В зоопарке также проходит конкурс на самую большую привезенную тыкву.

В четверг и пятницу около 15 видов животных получили тыквенное лакомство, а заводчики приготовили для них около 700 килограммов блюд из трех разных видов тыквы. Тыквы с начинкой из мяса привлекали, например, тигров. А обычные плоды больше оценили дикобразы, игуаны и слоновые черепахи. Тыквы также популярны у индийских слонов и их детенышей.

Некоторые животные относительно легко справляются с тыквами. Например, бегемоты сразу их съедают, а дикие собаки сначала исследуют тыкву, а затем пытаются укусить ее.

В этом году у слоновых черепах также была возможность полакомиться тыквами хоккайдо, которые привлекают животных своим оранжевым цветом. «Для них это деликатес на весь день. Но почему-то черепахам кажется, что тыквы, которую я даю им с руки, определенно намного лучше, чем те, что лежат на земле рядом с ними», — комментирует сотрудник зоопарка.

Посетители также могут принять участие в конкурсе на самую большую принесенную тыкву, который завершится в воскресенье в 18:00. Победитель получит годовой семейный билет, остальные девять участников из первой десятки получат другие ценные призы.

Источник: novinky.cz

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