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Выставка «Виктор Пивоваров. Московская готика» в Национальной галерее Праги

Выставка «Виктор Пивоваров. Московская готика» в Национальной галерее Праги

420on.cz 503
​До 21 ноября все желающие могут посетить выставку известного российского художника, одного из основоположников московского концептуализма Виктора Пивоварова. Выставка проходит в Национальной галерее Праги.
Выставка «Виктор Пивоваров. Московская готика» в Национальной галерее Праги

Пивоваров — творец миров. Он изобретает мистические миры, воскрешает прошлые миры и открывает скрытые миры. Он открывает двери, смотрит в окна в частные интерьеры и наблюдает за привычными сценами в откровенной манере, игривой и нежной. Его картины и рисунки полны «героев» нашей повседневной жизни, таких как чайник, коробка спичек или рыба в стакане, и он предлагает нам взглянуть на миры, в которых мы живем, новыми глазами.

Выставка «Московская готика», названная в честь одной из самых интересных картин художника, объединяющей метафизический мир с повседневной реальностью, исследует фундаментальные темы творчества художника, от его детства или тайн прошлого до эротики и гротеска. На более чем двухстах работах, созданных за пятьдесят лет, выставка полностью представит богатую жизнь Пивоварова — от сюрреалистических и концептуальных картин, рисунков и альбомов, созданных в Москве в 1970-х годах и после переезда в Прагу в 1982 году, до его новых работ, выставленных впервые. 

Фоторепортаж можно посмотреть здесь 

Источник: ngprague.cz

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