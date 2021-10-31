В Чехии упала кабина канатной дороги на Йештед, один человек погиб

«Одна из кабин, которая двигалась вниз, упала. В ней был человек, спасти его не удалось, прибывший на место врач констатировал смерть. К счастью, вторая кабина осталась в штатном положении, из нее было эвакурировано 15 человек», — сказал Михаил Георгиев, пресс-секретарь региональной службы спасения.
Кабина канатной дороги разбилась в последний день работы перед плановым ремонтом. Это произошло впервые в истории.
Канатная дорога на Йештед работает с 1933 года и была отремонтирована в 70-х годах. Сегодня это единственная канатная дорога, принадлежащая Чешским железным дорогам.
Источник: ct24.ceskatelevize.cz
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