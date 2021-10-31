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В пражском районе Страшнице в результате стрельбы погибли два человека

В пражском районе Страшнице в результате стрельбы погибли два человека

420on.cz 1455
Стрелок забаррикадировался в одном из домов в пражском районе Страшнице и открыл стрельбу, в результате которой один человек погиб. Спустя некоторое время полциейские нашли стрелка мертвым, он совершил самоубийство.
В пражском районе Страшнице в результате стрельбы погибли два человека

Пресс-секретарь службы спасения заявила, что во время стрельбы один человек скончался на месте, еще двум оказывали помощь спасатели, но они не пострадали.

«Стрелок забаррикадировался внутри дома, на месте происшествия находится оперативная группа», — сообщила пражская полиция в Twitter днем ​​в воскресенье.

Подразделения полиции и переговорщик работали на месте несколько часов. За ситуацией следил полицейский вертолет. Район под контролем, непосредственной опасности нет, заверили в полиции.

Подробности произошедшего пока не сообщаются.

Источник: novinky.cz
 

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Темы
полиция преступность спасатели Чехия Прага
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