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Причиной падения кабины канатной дороги в Чехии стал обрыв тягового троса

Причиной падения кабины канатной дороги в Чехии стал обрыв тягового троса

420on.cz 542
Директор отдела пассажирских перевозок компании České dráhy, которая управляет канатной дорогой на Йештеде, заявил, что одна из кабин канатной дороги упала из-за поврежденного тягового троса. Почему он оборвался — предстоит выяснить в ходе расследования, которое может занять несколько месяцев.
Причиной падения кабины канатной дороги в Чехии стал обрыв тягового троса

Канатная дорога на Йештед управляется несколькими тросами. По словам пресс-секретаря ČD Петра Шняглавского, осмотр тяговых канатов проводится каждые два года. Последний раз их проверяли в ноябре прошлого года. Эксперт рекомендовал провести еще один дефектоскопический тест до ноября 2022 года, добавил Шняглавски.

По оценке железнодорожной инспекции, на выяснение причины аварии, вероятно, уйдут месяцы. «Согласно закону, у нас есть до 12 месяцев, чтобы расследовать происшествие», — сказал пресс-секретарь инспекции Мартин Драпал. 

Трагедия произошла днем 31 октября.  С высоты около 30 метров упала одна из кабин канатной дороги, в которой в тот момент находился машинист. От полученных травм он скончался. Во второй кабине, которая осталась висеть на высоте 15 метров, находились 14 человек, их эвакуировали пожарные-альпинисты.

Источник: novinky.cz

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Чехия спасатели транспорт горы
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