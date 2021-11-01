Германия намерена внести Чехию в список стран с высоким риском заражения коронавирусом

Германия, вероятно, поместит Чехию в список стран с высоким риском заражения COVID-19. После заседания Центрального антикризисного штаба об этом сообщил его председатель и министр внутренних дел Ян Гамачек. Это означает, что непривитым туристам при въезде в страну придется пройти пятидневный карантин.

Обновленный список стран Министерства иностранных дел, внутренних дел и здравоохранения Германии обнародуют 5 ноября.

Сейчас всем, кто въезжает в Германию, сейчас нужен сертификат о вакцинации, справка о болезни или отрицательный тест на коронавирус. После внесения Чехии в список стран повышенного риска требования ужесточаются.

«Это будет означать изменения для наших граждан, путешествующих в Германию. Появятся новые обязанности, за которые отвечает Министерство иностранных дел. Подробная информация будет опубликована на сайте МИД», — сказал министр Гамачек.

Каждому, кто едет в соседнюю страну, необходимо заранее заполнить анкету прибытия.

Власти Германии требуют, чтобы люди, прибывающие из страны повышенного риска, проходили карантин в течение двух недель. Этого можно избежать, если при регистрации люди предъявят справку о болезни или отрицательный результат теста. Те, кто не вакцинированы и не болели коронавирусом, должны оставаться в карантине не менее пяти дней, а затем пройти тест. Без теста карантин продлевается до двух недель. Исключение составляют дети до 12 лет, у которых карантин длится не более пяти дней.

Карантин также не должны проходить люди, которые находились в Германии менее 24 часов.

Тесты на коронавирус в Чехии на прошлой неделе подтвердили более 34 тысяч новых случаев заболевания (321 на 100 тысяч жителей). Германия за последнюю неделю сообщила о 155 инфекциях на 100 тысяч жителей. Из соседних стран Словакия уже находится в немецком списке стран высокого риска, где еженедельная заболеваемость приближается к 500 случаям на сто тысяч жителей.

Источник ct24.ceskatelevize.cz