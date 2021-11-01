В Праге мужчина без респиратора ударил продавщицу по лицу

Пражская полиция расследует нападение на продавщицу кондитерских изделий. Подозреваемый — 56-летний мужчина — ударил ее по лицу, потому что женщина отказалась обслуживать его без респиратора.

Инцидент произошел 29 октября. Полицейский патруль как раз проезжал по улице V Horkách, когда свидетельница, которая видела нападение через витрину магазина, остановила стражей правопорядка, размахивая руками.

На продавщицу напал мужчина в черной куртке. Полиция задержала преступника недалеко от магазина. Один из стражей правопорядка оказал первую помощь пострадавшей женщине. «Она была очень расстроена, жаловалась на головную боль, на лице был синяк от удара», — рассказали в полиции.

Еще до прибытия полиции 56-летний мужчина признался, что напал на женщину. Причина была в том, что он не мог купить хлеб без респиратора.

Из-за эпидемии коронавируса ношение респираторов является обязательным в закрытых помещениях.

Источник: novinky.cz