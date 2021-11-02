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Редкий белый олень бегал по центру города Градец Кралове (ВИДЕО)

Редкий белый олень бегал по центру города Градец Кралове (ВИДЕО)

420on.cz 558
Белого оленя увидел водитель в центре города Градец-Кралове. Растерянное животное двигалось по улице между домами, в конце концов его удалось вернуть в лес. Испуганного оленя зафиксировала камера полиции.
Редкий белый олень бегал по центру города Градец Кралове (ВИДЕО)

Белый олень появился в понедельник вечером на Пражском проспекте Градец Кралове.

«Из-за опасений за жизнь животного и безопасности проезжающих мимо водителей жители города позвонили в полицию. Однако стражам правопорядка не удалось поймать оленя, зато его удалось вывести на окраину города», — описала Вероника Людвикова из городской полиции необычную встречу с редким животным.

«Поскольку никаких дальнейших сообщений не поступало, мы считаем, что он вернулся в дикую природу и сейчас находится в безопасности», — добавила Людвикова.

Белых оленей считают подвидом благородных оленей. Его шерсть не классически коричневая, а полностью белая. Однако это не альбинос. У белых оленей не красные глаза, а голубые. Их происхождение неясно. 

Источник: novinky.cz

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животные Чехия полиция
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