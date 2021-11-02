В автосервисе в центре Москвы нашли автомобиль, угнанный в Чехии

Сотрудники полиции нашли в автосервисе в центре Москвы автомобиль марки BMW, который несколько лет назад был угнан в Европе и разыскивался по базам Интерпола.

Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

«Сотрудниками ДПС <...> линейного управления транспортной полиции выявлен находящийся в розыске автомобиль. Иномарка была угнана с территории одной из европейских стран и разыскивается НЦБ Интерпола Республики Чехия», — сказали в пресс-службе.

Как отметили в главке, автомобиль марки BMW нашли на территории автостанции на улице Дубининской. Полицейские установили, что нынешним владельцем автомобиля является 54-летний приезжий мужчина. «Он пояснил, что машину приобрел через один из сайтов в сети Интернет в 2017 году. О том, что техника краденая, он не знал», — сказали в полиции.

В настоящее время у мужчины изъяты документы на данный автомобиль, который опечатан и направлен на служебную стоянку. Назначена автотехническая экспертиза с целью проверки маркировочных обозначений двигателя и кузова автомобиля.

Источник: novinky.cz

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